Ary Mirelle, noiva de João Gomes, presenteia a mãe com apartamento

Noiva de João Gomes, a influenciadora digital Ary Mirelle resolveu fazer uma surpresa para a mãe, Michele Souza. Faz um mês que nasceu Jorge, o herdeiro do casal, e a matriarca passou um tempo com Ary para ajudá-la no cuidado com o bebê.

Mas, ao voltar para Recife (PE), onde mora, teve a grata surpresa de ganhar um apartamento novinho em folha da filha.

Nas redes sociais, Ary compartilhou o momento em que Michele entra no imóvel e se emociona.

“Sua felicidade é a minha para sempre”, escreveu a influenciadora.