Ator Reginaldo Faria exibe cabeleira em vídeo publicado pelo filho nas redes sociais Netas do artista brincaram que os fios não foram passados para o pai delas, Marcelo Faria, que estaria ficando careca

Marcelo Faria publicou em suas redes sociais um vídeo em que as duas filhas apareceram brincando com a cabeleira do avô Reginaldo Faria.

No meio dessa bagunça toda, sobrou até para o próprio pai, que ouviu as meninas questionando que Marcelo não tinha tanto cabelo quanto o avô.

“O Reginaldo é conhecido pela vasta cabeleira dele”, brincou Keila Jimenez.