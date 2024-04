Atriz Yanna Lavigne encanta seguidores com vídeo das filhas fofocando entre elas "Essas duas têm potencial para fazer o Diário das Celebridades ", brincou Keila Jimenez

As fofoqueiras de plantão que se cuidem! Nas redes sociais, a atriz Yanna Lavigne compartilhou um momento fofo das filhas Madalena e Amélia, fruto do casamento com Bruno Gissoni.

Em vídeo, as meninas apareceram trocando confidências em forma de cochichos logo no café da manhã e encantaram os seguidores da mãe. “Fofoca matinal”, brincou Yanna.

“Minhas duas concorrentes. Essas duas têm potencial para fazer o Diário das Celebridades”, comentou Keila Jimenez.