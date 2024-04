Alto contraste

Se não for assim, a gente nem quer! Em evento de lançamento do novo trabalho de Jennifer Lopez para um streaming, Ben Affleck foi flagrado “babando” na esposa.

Com cara de apaixonado, o ator fotografou e filmou J-Lo com o próprio celular, enquanto a cantora posava no tapete vermelho.

“Acho eles um casal real”, opinou Keila Jimenez.