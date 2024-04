Bruna Marquezine chama a atenção ao lado de Bad Bunny e Rauw Alejandro Atriz foi vista em festa privada com um, e estrelou campanha de perfume com o outro

Bruna Marquezine tem dado o que falar e levantado rumores de um affair! A protagonista de Besouro Azul estrelou recentemente a campanha de um perfume de luxo ao lado de Rauw Alejandro, cantor porto-riquenho, e chamou a atenção do público com o ensaio fotográfico.

“Esse ensaio com cara de: 'Me chama de plano de saúde, que eu acabo com a sua carência'”, brincou Keila Jimenez.

Ainda, a atriz foi vista em festa privada ao lado de Bad Bunny, rapper que também é porto-riquenho.