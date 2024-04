Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank trocam declaração de amor ao completarem 14 anos juntos Atriz também compartilhou com os fãs as fotos de sua lua de mel

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank completaram 14 anos de casamento e usaram seus perfis em uma rede social para trocarem declarações de amor.

A atriz também compartilhou com os fãs as fotos da lua de mel do casal. Vem ver como eles eram!