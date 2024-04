Carolina Dieckmann ensina truque de maquiagem para fazer sardas no rosto Atriz utilizou uma couve-flor no lugar de um pincel

Olha esse truque de maquiagem que a Carolina Dieckmann mostrou para os seus seguidores! A atriz embarcou em uma onda que está bombando na internet: utilizar um brócolis como pincel para fazer sardas no rosto. No caso, ela fez com uma couve-flor. Vem ver o resultado!