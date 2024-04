Alto contraste

Cinco meses após ser atropelado no Rio de Janeiro (RJ), Kayky Brito vai voltar a atuar. O ator foi escalado para interpretar Douglas no filme A Caipora. Por enquanto, Kayky está na fase de pesquisa e construção do personagem.

“Será um thriller policial, ainda não tenho muitas informações”, comentou Keila Jimenez.

Após o acidente em setembro de 2023, Kayky teve uma recuperação complicada e chegou a ficar entre a vida e a morte.