Cíntia Dicker, mulher de Pedro Scooby, fala sobre revelação de Luana Piovani Em entrevista a um podcast, a atriz contou que o filho mais velho, Dom, vai morar com a família do pai

Desde que Luana Piovani contou que seu primogênito Dom, de 11 anos, tinha decidido morar com Pedro Scooby no Brasil, Cíntia Dicker, a esposa do surfista, vem sendo alvo de críticas.

Nas redes sociais, a modelo, enfim, se pronunciou sobre a polêmica.

Cíntia respondeu a um seguidor e disse que as pessoas esqueceram que ela já morou em Portugal com os filhos do marido.

Ela ainda acrescentou que Dom se dá muito bem com ela e com a pequena Aurora, filha da modelo com Scooby.