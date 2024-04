Daniel dança com a esposa Aline Pádua em show no interior de SP "Eu acho que esse é o segredo deste casamento", elogiou Keila Jimenez ao contar sobre este momento divertido

“Eu acho que esse é o segredo deste casamento”, elogiou Keila Jimenez.

O sertanejo Daniel demonstrou sintonia com a esposa Aline Pádua. Os dois dançaram juntos no palco do show do cantor no interior de SP, e os fãs se derreteram pelo casal.