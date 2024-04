Dividindo o espelho: Juliana Didone encanta seguidores ao postar fotos com a filha e a mãe "Eu quero partilhar a vida toda com vocês", escreveu a atriz em seu perfil oficial em uma rede social

Tudo em família! Nas redes sociais, Juliana Didone encantou os fãs ao compartilhar uma foto fofa com a mãe, dona Fátima, e filha Liz, de 6 anos. No registro, a atriz aparece cuidando da beleza e dividindo o espelho do banheiro com elas.

“Eu quero partilhar a vida toda com vocês”, escreveu a atriz em publicação.

“Muito bonitinha a foto”, elogiou Keila Jimenez.