Ela vem! Madonna confirma mega show em Copacabana (RJ) com participação de artistas brasileiros Fãs já suspeitavam do anúncio por causa de uma série de indícios ao longo da última quinta-feira (21)

A vinda de Madonna ao Brasil é oficial! Em maio, a cantora irá se apresentar de forma gratuita na Praia de Copacabana (RJ) e, segundo ela, vai convidar artistas brasileiros para ocupar o mesmo palco.

Na última quinta-feira (21), os banhistas que estavam curtindo o local puderam ver um avião no céu com a frase “Brasil, estou indo”, que levantou ainda mais rumores da confirmação da princesa do pop.

"Não estou ‘gorando’ nada, não, mas a Madonna ainda não assinou o contrato”, brincou Keila Jimenez.