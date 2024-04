Ex-Fazenda, Nathalia Valente revela que foi expulsa de ônibus com o cão de apoio emocional

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A ex-Fazenda Nathalia Valente revelou nas redes sociais que foi expulsa de um ônibus que viajava do Rio de Janeiro para São Paulo por estar com seu cão de apoio emocional.

Segundo a influenciadora digital, um homem perdeu a paciência com ela e seu pet e a obrigou a sair do veículo.

Nathalia garantiu que estava com toda a documentação necessária para viajar acompanhada do animal. Ela também explicou que já tinha entrado em contato com a companhia de viagens para ter certeza de que poderia fazer o trajeto acompanhada do cachorro.