Olha os herdeiros do Neymar aí: as ex-mulheres do jogador compartilharam com os fãs diversas fotos dos filhos dele, Davi Lucca e Mavie, juntos.

Bruna Biancardi viajou para Barcelona, na Espanha, onde mora o primogênito de Neymar, e se hospedou na casa de Carol Dantas, também ex do craque da seleção brasileira.

Já de volta ao Brasil, Bruna disse que foi um passeio incrível.