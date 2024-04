Fã tem celular derrubado no chão ao tentar tirar foto com Dua Lipa; veja o vídeo Nas imagens, uma mulher se aproxima para tietar a cantora e o namorado dela, Callum Turner, e é barrada por um segurança

Lá se foi o brinquedinho! Uma fã de Dua Lipa teve o celular derrubado da mão ao tentar se aproximar da cantora para tietá-la. Em vídeo, a mulher chega perto da artista e do namorado, o ator Callum Turner, e é imediatamente barrada por um segurança, o responsável pela queda do aparelho no chão.

O registro chamou a atenção na internet pelo reforço da segurança de Dua Lipa.

"Os seguranças dela têm a recomendação de não deixar ninguém se aproximar. Está muito difícil chegar perto dela mesmo", comentou Keila Jimenez.

A jornalista lembrou que, em 2021, a cantora pop teve episódio em que foi abordada por uma multidão no México.