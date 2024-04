Fabiana Justus comemora transplante de medula após diagnóstico de leucemia: ‘Minha vida de volta’ Influenciadora digital recebeu o órgão de um doador anônimo e usou as redes sociais para fazer um agradecimento público

Boa notícia! Após diagnóstico recente de leucemia, Fabiana Justus contou nas redes sociais que fez um transplante de medula. A influenciadora digital disse que ainda está no hospital para se recuperar do procedimento e esperar a adaptação ao órgão.

Em publicação, Fabiana fez uma carta de agradecimento ao doador anônimo da medula que, segundo ela, só sabe que a influenciadora precisava com urgência. “Você está me dando minha segunda chance, está me possibilitando minha vida de volta”, escreveu.

Ainda, a filha de Roberto Justus declarou que esperou a realização do transplante para poder anunciar ao público.