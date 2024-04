Alto contraste

A amizade é tudo! Fernanda Rodrigues e Susana Werner completaram 30 anos de cumplicidade e parceria e se reuniram em Portugal.

Nas redes sociais, Susana compartilhou fotos com a amiga, e Fernanda fez questão de relembrar que, por causa dessa relação, também se tornou madrinha do filho de Susana, Cauet Werner.

Keila Jimenez lembrou que as atrizes são amigas desde muito antes da fama, já que moravam no mesmo bairro do Rio de Janeiro (RJ).

“Essas são amigas de verdade”, comentou a jornalista.