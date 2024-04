Gisele Bündchen chora ao falar sobre fim do casamento com Tom Brady Entrevista com a modelo vai ao ar nesta quinta-feira (7) em emissora dos Estados Unidos

Após quase dois anos do divórcio com Tom Brady, Gisele Bündchen, enfim, dará uma declaração pública sobre o fim do casamento com o jogador de futebol americano. A modelo deu entrevista para uma emissora dos Estados Unidos, que vai ao ar nesta quinta-feira (7).

Em trechos já revelados que circulam na internet, Gisele interrompe a fala quanto toca no assunto e se emociona.

A modelo também contou a reação dos filhos e como ela se sentiu com o término, em 2022.

Keila Jimenez lembrou que, na mesma época da separação, a modelo estava sofrendo com a doença da mãe, que faleceu em janeiro de 2024.