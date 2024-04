Gretchen é internada para retirada do útero Cantora foi diagnosticada com adenomiose

A cantora Gretchen foi internada na manhã desta terça (20) para a retirada do útero. Ela foi diagnosticada com adenomiose, condição que causa inchaço, dores e sangramento na região do útero.

Segundo a artista, a cirurgia é simples, mas, mesmo assim, ela vai precisar ficar em repouso durante as próximas semanas.