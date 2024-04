Jão aparece em estúdio de gravação com produtor musical de Madonna e Dua Lipa Cantor viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para dar início a um novo projeto

O que será que vem por aí? Com a Super Turnê em pausa, o cantor Jão viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para trabalhar em um novo projeto com um dos melhores produtores musicais do mundo.

Em foto, ele apareceu em estúdio de gravação ao lado de Rick Nowels, que já foi responsável por sucessos de Madonna, Dua Lipa e Lana Del Rey.

“Ele [Jão] está cada vez mais com ar de superstar”, comentou Keila Jimenez.