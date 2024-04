Jennifer Lopez teria vendido poucos ingressos para nova turnê que custou R$ 101 milhões Cantora anunciou mudança no nome do projeto atual, que vai passar pelos EUA, e prometeu apresentar hits antigos nos shows

Recalculando rota! Recentemente, Jennifer Lopez cancelou algumas datas da turnê This is Me…Now, que vai passar pelos Estados Unidos, e o público especulou se a agenda da cantora estaria lotada com outros trabalhos.

Agora, a história pode ser diferente: os ingressos não estariam vendendo como o esperado. Para contornar a situação, J-Lo anunciou uma mudança no nome do projeto atual, que se chamará This Is Me… Ao vivo - Maiores sucessos.

Segundo ela, os shows não terão apenas as músicas do novo álbum, mas, também, os grandes hits da carreira. A promessa de nostalgia teria acontecido pela falta de aceitação do público com as novas canções.

Neste projeto, que também envolveu o lançamento de um documentário, Jennifer investiu R$ 101 milhões.

"Devia mudar [o nome da turnê] para hashtag deu ruim", brincou Keila Jimenez.