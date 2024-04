John Travolta comemora aniversário de 70 anos no Brasil Ator compartilhou com os fãs os registros de sua passagem pelo país

Todo brasileirinho! Em passagem pelo Rio de Janeiro, John Travolta aproveitou até para comemorar o aniversário de 70 anos. Nas redes sociais, o ator de Grease compartilhou registros de sua viagem.

Travolta ainda agradeceu a homenagem que recebeu do Carnaval de Olinda (PE), já que um bloco da cidade levou o seu nome, além da presença de um boneco gigante com o rosto do artista.

Segundo Keila Jimenez, a Cidade Maravilhosa era um dos destinos que a esposa do ator, Kelly Preston, gostaria de conhecer, mas acabou falecendo em 2020.