Justiça bloqueia passaporte de Joelma por dívida trabalhista de R$ 1 milhão

Um juiz de Recife (PE) decretou que o passaporte de Joelma fosse bloqueado devido a uma dívida trabalhista no valor de R$ 1 milhão. Na época em que o grupo Calypso ainda estava formado com Ximbinha, os dois não teriam quitado pagamentos com um ex-empresário, que vendia shows para a dupla.

Antes da decisão sobre o passaporte da cantora, a Justiça tentou penhorar alguns bens para cobrir o débito e até chegou a pegar parte do cachê de Joelma em uma apresentação, mas a quantia não foi o suficiente.

Os advogados da artista alegam que o juiz está tirando o seu “direito de ir e vir”. Lembrando que a decisão ainda cabe recurso.