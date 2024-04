Katy Perry usa modelo de salto alto inusitado em evento de música nos EUA Cantora chamou a atenção do público com look para a premiação, que aconteceu em Los Angeles, na última quarta-feira (6)

“Eu queria mostrar um salto de uma pessoa para vocês”, brincou Keila Jimenez.

Katy Perry chamou a atenção no evento Billboard Women In Music com o tamanho do seu sapato.

A celebridade americana também fez questão de cumprimentar Luísa Sonza, uma das premiadas da noite, ela conversou com a brasileira e até tiraram fotos juntas.