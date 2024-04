Alto contraste

Uma estrela para outra estrela! Aos 59 anos, Lenny Kravitz ganhou, enfim, a sua marca na famosa Calçada da Fama de Hollywood.

No evento de inauguração da estrela, na Califórnia, nos Estados Unidos, o artista contou com a presença da filha, Zoë Kravitz, e do amigo, o ator Denzel Washington.

“Ele merece um céu inteiro”, elogiou Keila Jimenez.