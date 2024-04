Luan Santana aproveita o Dia da Mentira e revela brincadeira com a música Morena Cantor tinha o hábito de dizer, em cada show, que a musa inspiradora da canção morava na cidade em que o público estava

Luan Santana aproveitou o Dia da Mentira, o famoso 1º de abril, e revelou uma brincadeira que fez em todas as cidades por onde realizou shows.

A pegadinha do sertanejo é referente a um de seus sucessos, a música Morena. E em cada cidade por onde ele passa com as suas apresentações ele sempre fala que essa ‘morena misteriosa’ é de lá.

"Vamos combinar que essa música é a Jade [Magalhães]", brincou Keila Jimenez.