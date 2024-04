Luísa Sonza é flagrada saindo de show com novo affair Cantora foi vista ao lado do português Luis Ribeirinho

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Atualizações sobre o novo romance de Luísa Sonza. A cantora foi flagrada saindo de um show em São Paulo ao lado de novo affair, o português Luis Ribeirinho.

Ele é filho de médicos muito famosos no país lusitano, mora na Alemanha e está aproveitando as férias no Brasil.

Luísa e Luis estariam se encontrando desde o fim de 2023.