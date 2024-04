Luísa Sonza explica por que tirou o nome do ex de versão em inglês da música Chico Artista fez alteração na letra e passou a cantar "baby"

Luísa Sonza lançou recentemente a versão em inglês da música Chico e explicou por que alterou a letra.

Cantora trocou o nome do ex-namorado por “baby”. Luísa disse que está iniciando a sua carreira internacional do zero e não quer levar a polêmica que existe em volta desta canção para o exterior.