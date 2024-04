Luta contra o câncer: Anderson Leonardo, do grupo Molejo, é internado após sentir fortes dores Ainda não se sabe quando o cantor poderá voltar para casa

Anderson Leonardo, do grupo Molejo, está internado em hospital do Rio de Janeiro desde o dia 27 de fevereiro por sentir fortes dores. O cantor luta contra um câncer inguinal há algum tempo, e está sob cuidados médicos para fazer exames e investigar a origem do problema.

Anderson também está fazendo um tratamento de imunoterapia.

Keila Jimenez entrou em contato com a assessoria do cantor, que afirmou não haver previsão de alta.