Luva de Pedreiro mostra para o filho recém-nascido quem inspirou o seu nome Herdeiro do influenciador digital, Davi Cristiano Ronaldo veio ao mundo no dia 7 de março

Desde que o filho do Luva de Pedreiro nasceu, no último dia 7, o nome do bebê tem causado na internet. Isso porque o pequeno se chama Davi Cristiano Ronaldo, em homenagem ao ídolo do futebol.

O influenciador digital compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece segurando o herdeiro no colo em frente a uma televisão. Depois, ainda brinca de mostrar a Davi quem é a pessoa que inspirou o seu nome.

“Espero que o Davi goste do Cristiano Ronaldo”, brincou Keila Jimenez.