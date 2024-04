Alto contraste

É do Brasil! Ao desembarcarem em Lisboa, em Portugal, Maiara e Maraísa foram surpreendidas por uma multidão cantando as suas músicas. As artistas viajaram para lá para fazer um show neste fim de semana e celebrar o lançamento de DVD que foi gravado anteriormente em terras lusitanas.

Em vídeo, os fãs aparecem gritando a plenos pulmões ao redor das sertanejas.

“As meninas não seguraram as lágrimas”, informou Keila Jimenez.