Maiara revela que reatou o namoro com o cantor Matheus Gabriel "Essa moça gosta de relacionamento ioiô", brinca Keila Jimenez

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Maiara revelou que reatou com o ex-namorado, o cantor Matheus Gabriel, que estava com ela no ano passado. Na ocasião, eles tiveram um rápido relacionamento de quatro meses.

“Essa moça gosta de relacionamento ioiô”, brinca Keila Jimenez

Como a própria sertaneja falou, não tinha como esconder porque uma hora eles iam aparecer juntos.