Maria Fernanda Cândido diz que se mudou para a França por causa do marido Anos atrás, a atriz foi morar no país para apoiar o parceiro, que estava cuidando do pai doente

Keila Jimenez| 07/03/2024 - 14h49 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share