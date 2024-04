Mariah Carey e Cyndi Lauper estão confirmadas no Rock in Rio Keila Jimenez comenta a repercussão do anúncio sobre o festival de música nas redes sociais

Keila Jimenez| 19/03/2024 - 15h27 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share