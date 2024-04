Mariana Goldfarb volta a falar sobre relacionamentos tóxicos "Todo mundo ficou um pouco assustado, porque ela foi casada com Cauã Reymond", observou Keila Jimenez

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb voltou a falar publicamente sobre a experiência de passar por relacionamentos tóxicos. A modelo tem tocado no assunto nas últimas entrevistas e declarações na internet.

Desta vez, Mariana foi mais fundo e disse que o ponto principal de um relacionamento abusivo é quando o parceiro mina a autoestima da outra pessoa, fazendo-a acreditar que não é nada sem ele.

“Todo mundo ficou um pouco assustado, com ela contando com propriedade, porque foi casada com o Cauã Reymond”, observou Keila Jimenez.