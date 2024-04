Marina Ruy Barbosa passa férias em hotel no Caribe com diária de R$ 40 mil Atriz está em uma maratona de hospedagens de luxo com o namorado, Abdul Fares

Não é pouca coisa, não! Após o término de trabalhos na televisão, Marina Ruy Barbosa passou um período no Caribe, no México, curtindo as férias ao lado do namorado, Abdul Fares.

O casal estava em um hotel de bilionários cuja diária custava R$ 40 mil. O serviço de luxo incluía um mordomo à disposição do hóspede.

Durante a viagem, a atriz chegou a brincar que tinha mudado o visual e feito uma franjinha, levantando a expectativa dos seguidores, mas era somente para um trabalho.

Segundo Keila Jimenez, Marina já está com o pé na estrada novamente e, agora, deve embarcar para outra hospedagem de luxo, desta vez na Ásia.