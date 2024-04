MC Daniel vai estrear como ator em filme escrito por Vanessa Giácomo Artista disse que, desde o começo, pensou no funkeiro para interpretar o protagonista

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Do funk para as telonas! Depois de se arriscar na Semana de Moda em Milão, na Itália, MC Daniel agora foi convidado para fazer a sua estreia no cinema. O funkeiro vai interpretar o protagonista de um filme escrito por Vanessa Giácomo.

Segundo a artista, MC Daniel tem a energia do personagem, que é ligado à família e carrega uma história de vida interessante, e pensou nele desde o início.

“Todo mundo que conhece ele [MC Daniel] diz que é um cara muito querido”, comentou Keila Jimenez.