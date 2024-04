Milton Nascimento compartilha passeio em carro que foi do pai dele Artista disse que entrar no veículo o fez relembrar o passado

Milton Nascimento compartilhou com os fãs um passeio que teve com o filho no carro que foi de seu pai. O veículo é um fusca de 1955 que ele conseguiu reencontrar e comprar.

O artista disse que entrar no carro fez ele relembrar diversos momentos de sua infância ao lado do pai.