Mirella, das Gêmeas Lacração, dá carro de R$ 900 mil ao namorado (mas com regras) Gabriel Farias, o Zinho, só vai poder andar no veículo ao lado dela

Presente de grego? A influenciadora digital Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, presenteou o namorado Gabriel Farias, conhecido como Zinho, com um carro de luxo avaliado em R$ 900 mil.

O curioso é que, para entregar as chaves na mão de Zinho, Mirella fez questão de fazer um combinado com regras bem definidas. O amado não pode andar por aí “tirando onda” com o veículo, nem usá-lo se ela não estiver junto.

Ainda, se uma mulher falar com Zinho na rua, impressionada com o carro, ele não pode responder. Caso contrário, Mirella vai tirar o carro da posse do namorado.

“É aquele presente que: eu dou, mas talvez eu tire”, brincou Keila Jimenez.