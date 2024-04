Mumuzinho posta vídeo com filho de 14 anos e lamenta ter sido um pai ausente Artista abriu o coração sobre a passagem do tempo e a distância do herdeiro, Hanry Mateus, em função da rotina de shows

Keila Jimenez| 22/03/2024 - 15h30 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share