Paris Hilton comemora aniversário de 43 anos em resort de luxo no meio da neve Socialite celebrou a data ao lado do filho Phoenix e do marido Carter Reum

Keila Jimenez| 20/02/2024 - 14h28 (Atualizado em 01/04/2024 - 10h58 ) twitter

