Paul McCartney recupera instrumento musical roubado há 52 anos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Ele não é brasileiro, mas não desiste nunca”, brincou Keila Jimenez.

Mesmo após 52 anos, a equipe de Paul McCartney lançou uma campanha na internet para tentar descobrir o paradeiro do baixo favorito do cantor, que havia sido roubado há muito tempo.

Em meio às buscas, um jovem declarou estar com o instrumento, relatando tê-lo ganhado de herança, e dito e feito: era a relíquia de McCartney!

Keila Jimenez relembrou que foi com esse baixo em específico que o cantor gravou Love Me Do, Get Back, entre outros sucessos com Os Beatles.