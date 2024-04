Pela quarta vez, Taylor Swift é a artista mais consumida no mundo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

É a loirinha mais uma vez! A Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) divulgou uma lista dos artistas mais consumidos em todo o mundo, e adivinha quem saiu em primeiro lugar? Taylor Swift!

É a quarta vez que a cantora recebe esse título após o sucesso com a The Eras Tour, as vendas com o disco novo e os relançamentos de seus álbuns.

“Não dá nem mais brincar com ela. O que essa mulher não ganha?”, questionou Keila Jimenez.

Na lista, nomes como Drake, The Weeknd, Bad Bunny e Lana Del Rey também apareceram.