Rafael Cardoso afirma em depoimento à polícia que agrediu gerente após ser xingado Advogado do ator alega que ele teria misturado remédios com bebida alcoólica, o que afetou o seu comportamento

Rafael Cardoso prestou depoimento em uma delegacia na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), após ser denunciado por agredir o gerente de um bar.

O ator não quis falar com a imprensa, mas o advogado dele conversou com repórteres presentes no local. Ele alegou que a briga começou após Rafael ter sido ofendido pelo gerente e também que o ator havia misturado medicamentos com álcool e que isto afetou o humor dele.