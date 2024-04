Renata Dominguez comemora 5 anos de união com Leandro Gléria Atriz contou em seu perfil em uma rede social toda a trajetória do casal, desde a época que cada um morava em um estado até agora

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A atriz Renata Dominguez comemorou cinco anos de união com o marido Leandro Gléria. Ela usou seu perfil em uma rede social para contar toda a história do casal, desde quando um morava no Rio de Janeiro e o outro em São Paulo.

“Namoro de ponte aérea”, brincou Keila Jimenez.