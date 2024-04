Saiba os recordes que Beyoncé bateu na primeira semana de lançamento de álbum country Estreia do disco Cowboy Carter trouxe grandes marcas para a cantora, que já se tornou a primeira mulher negra a liderar o ranking do gênero musical

Ela chegou chegando! Lançado há uma semana, o primeiro álbum country de Beyoncé, Cowboy Carter, já registrou recordes na música.

Desde que veio ao mundo, mais de 407 mil unidades do disco foram vendidas; com isso, trata-se do primeiro álbum a bater essa marca logo na primeira semana de lançamento.

A aventura country também rendeu a Beyoncé a entrada no ranking das 200 músicas mais tocadas do mundo.

Ainda, a cantora se tornou a primeira mulher negra a liderar a parada da Billboard de músicas country.

"É um fenômeno e os números mostram", comentou Keila Jimenez.