Sandy é confirmada como participação especial na turnê de Andrea Bocelli no Brasil Cantora já gravou uma música em parceria com o tenor italiano

Sandy foi anunciada como participação especial na turnê do tenor Andrea Bocelli no Brasil.

Os dois vão reviver este dueto. Eles já cantaram juntos em outras apresentações do italiano, tanto no Brasil, como no exterior.

A cantora também já gravou uma música ao lado de Bocelli, em 1997.