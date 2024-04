Shakira mostra dia de cuidados no salão de beleza com Alejandro Sanz Cantores são (até onde a gente sabe) amigos há mais de 20 anos

Tempo de qualidade com o melhor amigo! Nas redes sociais, Shakira compartilhou um momento inusitado: um dia de cuidados no salão de beleza com Alejandro Sanz, de quem é muito próxima há mais de 20 anos.

A cantora também brincou que, ao término dos procedimentos, Alejandro teria ficado ainda mais bonito.

Keila Jimenez lembrou que o público já chegou a especular se os dois tiveram um affair anteriormente.