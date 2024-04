Alto contraste

Soprando velinhas! Para homenagear a filha, que completou 11 anos, Sheila Mello fez publicação nas redes sociais com fotos da herdeira desde pequena. Brenda Scherer é fruto do relacionamento da dançarina com o ex-nadador Fernando Scherer.

“Minha parceirinha de vida”, escreveu a ex-integrante do grupo É o Tchan.

“[Tem] a cara da mãe e a altura do pai, uma mistura perfeita”, elogiou Renata Alves.