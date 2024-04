Susana Werner se declara ao ex-marido Júlio César: ‘Amor da minha vida’ Atriz usou as redes sociais para publicar uma foto antiga com o ex-goleiro e deixou os fãs confusos sobre uma possível reconciliação

Será que eles reataram? Susana Werner se declarou nas redes sociais para o ex-marido, o goleiro Júlio César, e levantou rumores de uma reconciliação entre os dois.

A atriz publicou uma foto antiga com o ex e escreveu: "Com o amor da minha vida desde 2001".

A última informação é de que o casal se separou em 2023 e, logo após o término, Susana veio a público para dizer que foi vítima de violência patrimonial durante o casamento com Júlio César.

Na época, a artista chegou a dar indícios de que houve traição.